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Суд продлил до осени арест двум генералам МВД 

РИА Новости и ещё 13 2 часа назад
Суд продлил арест двум генералам МВД
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД РФ генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении обвиняемым срока содержания под стражей до 1 сентября", — сказала собеседница агентства.
Вместе с ними суд оставил под стражей следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.
Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.
Руководитель следственного управления МВД РФ Александр Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.
Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения — прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
Худояна задержали в июне 2019 года и сперва поместили под домашний арест, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. Там он провел четыре месяца, пока Тверской суд Москвы не изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Всем фигурантам — и бизнесмену, и офицерам — грозит до 10 лет колонии.
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Комментарии
Происшествия , Александр Брянцев , Александр Бирюков , Александр Романов , Альберт Худоян , Александр Краковский , Ирина Морозова , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , РИА Новости , Москва
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