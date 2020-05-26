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Арестованы участники крупной перестрелки у московского жилого комплекса 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Арестованы участники перестрелки у московского ЖК
Фото: РИА Новости
Чертановским районным судом столицы арестованы трое участников крупной перестрелки у московского жилого комплекса (ЖК) «Ясный». Об этом во вторник, 26 мая «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Максиму Евлампьеву, Герману Титеноку и Вадиму Русанову. Адвокаты настаивали, что доводы следствия ничем не подтверждены и доказательств вины задержанных нет. Титенок заявил, что невиновен и его не было на месте перестрелки.
Следственный комитет России (СКР) расследует уголовные дела по статье 105 («Покушение на убийство»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 213 («Хулиганство») УК РФ.
25 мая сообщалось, что пятерых подозреваемых участников перестрелки у ЖК «Ясный» задержал один полицейский в подъезде жилого дома. Происшествие зафиксировала камера наблюдения. Несколько участников перестрелки сначала удерживали дверь, стараясь не пустить сотрудника правоохранительных органов, а затем забежали в лифт. Но полицейский не позволил подозреваемым скрыться.
24 мая сообщалось, что вечером 24 мая на Каширском шоссе произошла перестрелка. В результате два человека получили ранение. Всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях
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Происшествия , СКР , МВД
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