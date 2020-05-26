Арестованы участники перестрелки у московского ЖК

Чертановским районным судом столицы арестованы трое участников крупной перестрелки у московского жилого комплекса (ЖК) «Ясный». Об этом во вторник, 26 мая «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца Максиму Евлампьеву, Герману Титеноку и Вадиму Русанову. Адвокаты настаивали, что доводы следствия ничем не подтверждены и доказательств вины задержанных нет. Титенок заявил, что невиновен и его не было на месте перестрелки.

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовные дела по статье 105 («Покушение на убийство»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 213 («Хулиганство») УК РФ.

25 мая сообщалось, что пятерых подозреваемых участников перестрелки у ЖК «Ясный» задержал один полицейский в подъезде жилого дома. Происшествие зафиксировала камера наблюдения. Несколько участников перестрелки сначала удерживали дверь, стараясь не пустить сотрудника правоохранительных органов , а затем забежали в лифт. Но полицейский не позволил подозреваемым скрыться.

24 мая сообщалось, что вечером 24 мая на Каширском шоссе произошла перестрелка. В результате два человека получили ранение. Всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях