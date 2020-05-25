Полковнику ФСО грозит до десяти лет колонии

Начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО, полковника Дмитрия Ширенова арестовали 20 мая по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили журналистам представители пресс-службы 235-го гарнизонного военного суда.

Офицер будет оставаться под стражей в течение двух месяцев. По имеющейся информации, он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, совершённом в 2018 году.

Тогда между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта на закупку техники, общая стоимость которой превышала 1,5 млрд рублей. В договорах поставщиком значился знакомый полковника, гендиректор ООО «Парамитек» Алексей Чернецких. Цена на технику по контрактам была завышена на 30%. Общий ущерб оценивается в 48 млн рублей.

По версии следствия, хищение было совершено по предварительному сговору. В нём приняли участие Ширенов, Чернецких и начальник отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаил Третьяков . В отношении двух последних указанных лиц мера пресечения не избрана.

Суд арестовал полковника Дмитрия Ширенова. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Офицеру грозит до десяти лет лишения свободы и другие возможные виды наказания, — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы инстанции.

Как ранее передавал NEWS.ru, несколько сотрудников московской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) задержаны по подозрению в крупном мошенничестве с бюджетными средствами.