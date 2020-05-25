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Умер курсант пограничного института ФСБ 

Lenta.ru 1 час назад
Умер курсант пограничного института ФСБ
Фото: mpi.fsb.ru
Умер 19-летний курсант Московского пограничного института ФСБ. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Telegram-канал «112».
Курсант упал в обморок, была вызвана бригада скорой помощи. Его экстренно госпитализировали, но спустя два дня он скончался из-за проблем с дыханием. По предварительным данным, причиной смерти стала аневризма легочной артерии, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
При вскрытии будет проведена проверка на коронавирус.
Ранее, 3 марта, сообщалось, что в Московской области погиб курсант академии Государственной противопожарной службы МЧС России, попытавшийся передвинуть баскетбольную стойку. Курсант проводил уборку спортивного зала в загородном учебном центре «Нагорное». Баскетбольная стойка, которую попытался передвинуть молодой человек, неожиданно сложилась, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы.
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Происшествия , ФСБ , МЧС , МВД , Lenta.ru
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