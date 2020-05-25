Умер курсант пограничного института ФСБ 

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Умер 19-летний курсант Московского пограничного института ФСБ . Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Курсант упал в обморок, была вызвана бригада скорой помощи. Его экстренно госпитализировали, но спустя два дня он скончался из-за проблем с дыханием. По предварительным данным, причиной смерти стала аневризма легочной артерии, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах

При вскрытии будет проведена проверка на коронавирус.