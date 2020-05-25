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Лежала голая возле мусорного бака 

Александр Котлеткин 1 час назад
В Москве 22-летнюю гражданку Кубы удерживали в квартире, требуя выкуп, а затем убили. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Лоурен Моралес Фернандес оказалась в заложниках 19 мая. Преступник держал ее в плену в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, рассылая с телефона девушки сообщения ее знакомым с требованием заплатить 30 тысяч рублей. В противном случае похититель угрожал отрезать заложнице части тела. Знакомые Лоурен сначала отправили преступнику 10 тысяч рублей, а когда шантаж продолжился — обратились в полицию.
Как уточняет издание, в воскресенье, 24 мая, в доме на Кастанаевской улице прошла спецоперация. В ходе штурма квартиры преступник был задержан, однако девушки в квартире уже не оказалось.
В понедельник сообщалось, что расчлененное тело Лоурен нашли местные жители. По данным РЕН ТВ, ее тело ранее обнаружили возле мусорного бака на Кастанавеской улице. Она лежала полностью голой. При ней был только ее паспорт.
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
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Происшествия , Фото , Куба , Москва
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