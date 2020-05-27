Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Находке сняли режим ЧС, введенный после аварии на складе с мазутом 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Находке снят режим ЧС
Фото: РИА Новости
Власти Находки в Приморском крае сняли локальный режим ЧС, введенный после разлива мазута на топливном складе котельной у озера Соленого, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Находки.
Разлив мазута произошел 14 марта при разгерметизации емкости на топливном складе котельной. Пострадало озеро Соленое и береговая линия. По предварительной версии предприятия, разлив произошел в результате хлопка, общий вес вылившихся нефтепродуктов составил 1 649,8 тонны.
"Администрация города сняла режим ЧС на территории аварии, тем не менее специалисты продолжают окончательно устранять последствия разлива нефтепродуктов. За время ликвидационных работ было собрано 1 446 тонн чистого мазута, 2 230 кубометров мазутной эмульсии и 3 000 кубометров загрязненного грунта", — сообщили в пресс-службе.
Также было очищено 10 тыс. кв. метров побережья, 15 тыс. кв. метров промышленной и городской территории. Со дна озера подняли 300 автомобильных шин и 20 кубометров пластиковой тары. Территория вокруг озера будет рекультивирована и благоустроена.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ТАСС: последние новости
Задержан предполагаемый серийный грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье Задержан предполагаемый серийный грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье В Хабаровске возбудили дело за фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии В Хабаровске возбудили дело за фейк об увеличении числа преступлений во время пандемии Подозреваемый в убийстве девочки-подростка в Пензе сознался в содеянном Подозреваемый в убийстве девочки-подростка в Пензе сознался в содеянном
Комментарии
Происшествия , Новости регионов , Пожар в Иркутске , Режим ЧС , ИТАР-ТАСС , Находка , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
Россию обвинили в переброске перекрашенных истребителей
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Лещенко высказался о бедствующих артистах
Лещенко высказался о бедствующих артистах
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Видео
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
00:54
Опубликовано видео дозаправки в воздухе истребителей Су-24
Армия Войска
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
00:11
2 Су-35С перехватили самолет США и попали на видео
Армия
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
02:35
Путин назвал даты Парада Победы и попал на видео
Политика
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
02:29
Появилось видео с угрозами Шнурову от Пригожина
Шоу-бизнес
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
01:37
Хамство чиновника из Ярославля попало на видео
Общество
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
01:30
Появилось видео протестов у офиса Google в Москве
Происшествия
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение