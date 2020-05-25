Возросло число пострадавших в перестрелке в Москве 

Число пострадавших в ходе перестрелки, произошедшей на юге Москвы 24 мая, возросло до двух. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Самарской области. По его словам, у граждан 38 и 36 лет имеются множественные ранения. Они зарегистрированы в республике Мордовия

Полиция задержала всех участников перестрелки — всего восемь человек, из которых трое из Оренбургской и Московской областей были пойманы на месте происшествия, пятерых уроженцев Кавказа — схватили при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus. У них изъято травматическое оружие.

Перестрелка произошла 24 мая на Каширском шоссе в столице. Причиной инцидента стал конфликт между сотрудниками похоронного агентства GrandRitual. Руководители недосчитались крупной суммы денег в ходе рядовой проверки дочерней фирмы, офис которой располагается в Москве. Ревизоры приехали из Оренбурга в сопровождении вооруженной охраны, в итоге между представителями компаний произошла перестрелка.