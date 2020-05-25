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Двое украинских пограничников утонули в автомобиле на рыбалке 

Lenta.ru 1 час назад
Украинские пограничники утонули в автомобиле на рыбалке
Фото: Главное управление ДСНС Украины по ООдесской области
Неподалеку от села Троицкое Одесской области в реку Турунчук сорвался автомобиль с двумя рыбаками, они утонули. Об этом пишет «Страна.ua».
Погибшие служили в Государственной пограничной службе Украины. Они поехали на рыбалку в свободное от работы время.
В погранслужбе уточнили, что расследованием обстоятельств происшествия сейчас занимаются правоохранительные органы.
22 мая сообщалось о массовом убийстве в Житомирской области приехавших на рыбалку киевлян, среди которых были военнослужащие Национальной гвардии. Конфликт приезжих с арендатором пруда, открывшим стрельбу из ружья, разгорелся из-за слов приезжих о том, что они воевали в Донбассе, а он не пустил своих детей в армию.
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