Украинские пограничники утонули в автомобиле на рыбалке

Неподалеку от села Троицкое Одесской области в реку Турунчук сорвался автомобиль с двумя рыбаками, они утонули. Об этом пишет «Страна.ua».

Погибшие служили в Государственной пограничной службе Украины . Они поехали на рыбалку в свободное от работы время.

В погранслужбе уточнили, что расследованием обстоятельств происшествия сейчас занимаются правоохранительные органы

22 мая сообщалось о массовом убийстве в Житомирской области приехавших на рыбалку киевлян, среди которых были военнослужащие Национальной гвардии. Конфликт приезжих с арендатором пруда, открывшим стрельбу из ружья, разгорелся из-за слов приезжих о том, что они воевали в Донбассе, а он не пустил своих детей в армию.