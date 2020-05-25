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Пассажиры рейса Сочи-Москва устроили драку и попали на видео 

Алиса Селезнёва 50 минут назад
Подравшиеся на борту самолета Сочи-Москва пассажиры были задержаны. Об этом ТАСС заявили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
По словам сотрудника пресс-службы, командир самолета, севшего в аэропорту Домодедово, вызвал наряд полиции после того, как при подготовке к высадке пассажиров на борту произошла потасовка.
«Сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово доставили в дежурную часть двух граждан, 1986 и 2001 года рождения», — пояснил сотрудник полиции.
Произошедшая на борту самолете драка попала на видео, которое было опубликовано Telegram-каналом «Подъём!». На видео пассажиры и члены экипажа пытаются разнять двух мужчин, слышны нецензурные крики и фраза: «вы нам сейчас весь самолёт сломаете».
«Зачинщик, проходя между рядами задел плечом мужчину, который сидел на проходе, мужчина вежливо попросил быть аккуратнее. Зачинщик стал громко ругаться на мужчину и бить его по лицу, после стал его бить ногами», — привел канал слова очевидца конфликта.
«Рамблер» писал, что ранее рейс Париж — Москва не взлетел из-за потасовки в кабине пилотов, а после смены экипажа и взлета вернулся во Францию.
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Происшествия , Видео , Аэропорт Домодедово , МВД , ИТАР-ТАСС
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