Между двумя пассажирами рейса «Сочи-Москва» по прилету в аэропорт Домодедово произошел конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Во время стоянки самолета (подготовка к высадке граждан) один из пассажиров облокотился на кресло, задев сидящего пассажира. В результате чего между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку», — сказали в МВД.
Пассажиров доставили в дежурную часть, отдел дознания в аэропорту Домодедово проводит проверку.