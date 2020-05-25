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Два пассажира рейса «Сочи-Москва» устроили драку 

Rambler News Service 24 минуты назад
Между двумя пассажирами рейса «Сочи-Москва» по прилету в аэропорт Домодедово произошел конфликт, который перерос в драку. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Во время стоянки самолета (подготовка к высадке граждан) один из пассажиров облокотился на кресло, задев сидящего пассажира. В результате чего между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку», — сказали в МВД.
Пассажиров доставили в дежурную часть, отдел дознания в аэропорту Домодедово проводит проверку.
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Происшествия , Видео , Аэропорт Домодедово , МВД
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