В российском регионе пенсионерку выгнали из больницы

Женщину 73 лет, которую скорая помощь ночью доставила в краевую клиническую больницу №2 в Хабаровске , отказались госпитализировать, сделали обезболивающий укол и выгнали из медучреждения.

Как сообщило ИА ДВ-Новости, женщина страдает различными хроническими заболеваниями, в том числе желчекаменной болезнью и онкологией. Скорую помощь она вызвала из-за острой боли в животе.

В больнице её не только отказались госпитализировать, но и отказали даже в капельнице, которая обычно ей помогала.

После обезболивающего укола пожилого, больного человека просто выставили за дверь.

«Я говорила, что мне так больно, что голова кружится, но меня никто не слушал, сказали — мест нет. Мне пришлось вызывать такси. Там шлагбаумы, такси подъехать не могло, мне пришлось идти, держась руками за забор, чтобы не упасть. Действие укола быстро закончилось. Лифта в доме нет, мне пришлось на шестой этаж подниматься самой», — рассказала пожилая хабаровчанка.

В итоге вот уже третий день женщина лежит дома и ей все хуже. Есть она не может. Ходить получается с трудом, мучают головокружение и слабость. Скорую она вызывать боится.

«Если опять отвезут, а потом опять прогонят из больницы, на шестой этаж я уже не поднимусь», — жалуется пенсионерка.

Женщине посоветовали обратиться в поликлинику к гастроэнтерологу. Но в поликлинике, к которой приписана пенсионерка, такой специалист давно уволился.