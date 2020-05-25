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В Хабаровске пенсионерку оставили без медпомощи и выгнали из больницы 

ИА Regnum 32 минуты назад
В российском регионе пенсионерку выгнали из больницы
Фото: РИА Новости
Женщину 73 лет, которую скорая помощь ночью доставила в краевую клиническую больницу №2 в Хабаровске, отказались госпитализировать, сделали обезболивающий укол и выгнали из медучреждения.
Как сообщило ИА ДВ-Новости, женщина страдает различными хроническими заболеваниями, в том числе желчекаменной болезнью и онкологией. Скорую помощь она вызвала из-за острой боли в животе.
В больнице её не только отказались госпитализировать, но и отказали даже в капельнице, которая обычно ей помогала.
После обезболивающего укола пожилого, больного человека просто выставили за дверь.
«Я говорила, что мне так больно, что голова кружится, но меня никто не слушал, сказали — мест нет. Мне пришлось вызывать такси. Там шлагбаумы, такси подъехать не могло, мне пришлось идти, держась руками за забор, чтобы не упасть. Действие укола быстро закончилось. Лифта в доме нет, мне пришлось на шестой этаж подниматься самой», — рассказала пожилая хабаровчанка.
В итоге вот уже третий день женщина лежит дома и ей все хуже. Есть она не может. Ходить получается с трудом, мучают головокружение и слабость. Скорую она вызывать боится.
«Если опять отвезут, а потом опять прогонят из больницы, на шестой этаж я уже не поднимусь», — жалуется пенсионерка.
Женщине посоветовали обратиться в поликлинику к гастроэнтерологу. Но в поликлинике, к которой приписана пенсионерка, такой специалист давно уволился.
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Происшествия , Хабаровск
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