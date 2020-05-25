Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани 

Все новости на карте

В результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Казани пострадал один человек. Хлопок бытового газа произошел в трехкомнатной квартире, расположенной в пятиэтажном доме на последнем этаже. В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану отметили, что дальнейшего горения не возникло. Хозяйка квартиры получила травмы, она госпитализирована с ожогами и сотрясением мозга.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы проводят эвакуацию жителей, для них уже организован пункт временного размещения. Он создан на базе школы № 64.