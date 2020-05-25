Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинец пытался разбить об асфальт месячного младенца 

Ura.Ru 20 минут назад
Россиянин пытался разбить об асфальт месячного младенца
Фото: Ura.Ru
Восемь лет проведет за решеткой житель Челябинска, пытавшийся разбить об асфальт месячного ребенка своей подруги, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Трагедию буквально в последние секунды успел предотвратить полицейский.
Пьяный 25-летний челябинец, поссорившись ночью с сожительницей, схватил ее месячного ребенка и выбежал с ним на улицу. Там на глазах прохожих он поднимал ребенка над головой и резко опускал руки, угрожая со всего размаха бросить его на тротуар либо под колеса проезжающих машин.
На слова горожан мужчина не реагировал, а когда на месте происшествия появилась полиция, решил осуществить свою угрозу. Летящего с двухметровой высоты младенца над самым асфальтом успел поймать за одежду бросившийся к нему полицейский. В противном случае, как установил суд, ребенок неминуемо бы погиб.
«Металлургическим районный суд признал челябинца виновным по ч.3 ст. 30 и п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. -, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Ura.Ru: последние новости
Срочника Шамсутдинова отказались признать потерпевшим Срочника Шамсутдинова отказались признать потерпевшим В Петербурге ввели лимит времени на прощание с умершими В Петербурге ввели лимит времени на прощание с умершими Тюменскому срочнику Шамсутдинову предъявят новое обвинение Тюменскому срочнику Шамсутдинову предъявят новое обвинение
Комментарии 7
Происшествия , ФСИН , Челябинск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
Врачи дали прогноз по состоянию Кадырова
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
Установлена личность захватчика банка в Москве
Установлена личность захватчика банка в Москве
Видео
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
03:15
Появилось видео оскорблений Пригожина и Шнурова
Шоу-бизнес
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
02:02
Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео
Происшествия
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение