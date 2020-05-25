Россиянин пытался разбить об асфальт месячного младенца

Восемь лет проведет за решеткой житель Челябинска, пытавшийся разбить об асфальт месячного ребенка своей подруги, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Трагедию буквально в последние секунды успел предотвратить полицейский.
Пьяный 25-летний челябинец, поссорившись ночью с сожительницей, схватил ее месячного ребенка и выбежал с ним на улицу. Там на глазах прохожих он поднимал ребенка над головой и резко опускал руки, угрожая со всего размаха бросить его на тротуар либо под колеса проезжающих машин.
На слова горожан мужчина не реагировал, а когда на месте происшествия появилась полиция, решил осуществить свою угрозу. Летящего с двухметровой высоты младенца над самым асфальтом успел поймать за одежду бросившийся к нему полицейский. В противном случае, как установил суд, ребенок неминуемо бы погиб.
«Металлургическим районный суд признал челябинца виновным по ч.3 ст. 30 и п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. -, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».