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Дебош в аэропорту Симферополя попал на видео 

Вадим Дроздов 39 минут назад
В аэропорту Симферополя рейс в Москву задержали из-за пьяного пассажира, который устроил пьяный дебош. Житель Подмосковья начал требовать пересадить его в бизнес-класс несмотря на то, что билеты у него были куплены в эконом-класс. Мужчина был изрядно выпивший и обещал рассчитаться "на месте" за более комфортные условия. Персонал самолета попросил пассажира занять свое место согласно купленному билету. На это мужчина начал оскорблять и угрожать сотрудникам авиакомпании. На место происшествия был вызван наряд полиции. Полицейские попросили дебошира покинуть самолет, но получили тот же ответ, что и экипаж. Сейчас он находится в отделении полиции.
Происшествия , Видео , Москва , Московская область , Симферополь
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