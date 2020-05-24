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В перестрелке в Москве нашли след африканца из Чечни 

Lenta.ru и ещё 3 23 минуты назад
В перестрелке в Москве нашли след африканца из Чечни
Фото: Telegram-канал Baza
Полиция задержала автомобиль, на котором скрывались участники перестрелки на Каширском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным ГИБДД, владельцем транспортного средства оказался уроженец Кении Ислам Хуцмиев. После того, как он уехал из африканской страны, он находился в Чечне.
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Уточняется, что участники перестрелки передвигались на автомобиле марки Ford. Внутри полицейские обнаружили пятерых человек, все они были задержаны. Преступников удалось догнать на Садовом кольце.
Источник RT в свою очередь передает, что автомобиль Ford Focus, на котором передвигались участники перестрелки, был зарегистрирован в качестве такси. Разрешение на работу у владельца автомобиля действительно до 2024 года.
Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе произошла ранее 24 мая. По предварительным данным, всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях, в городе объявлен план «Перехват». По последним данным, было задержано 4 человека, все они оказались приезжими из Оренбурга. Известно об одном пострадавшем.
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Происшествия , Криминал , Кения , Москва , Чеченская Республика
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