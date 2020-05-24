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Стали известны подробности перестрелки на юге Москвы 

РИА Новости 38 минут назад
Перестрелку в жилом комплексе на Каширском шоссе устроили несколько автовладельцев, которые не смогли разъехаться на парковке, рассказала "360" одна из очевидиц.
В стиле 90-х: перестрелку устроили в Москве
Девушка выгуливала собаку вместе со своим другом, когда на территории ЖК "Ясный" началась стрельба. По словам собеседницы телеканала, инцидент произошел всего в метре от нее.
"В этот момент сдающая назад машина резко тормознула — в это время уже были выстрелы из машины напротив. Оттуда вышли парни с автоматами и открыли ответный огонь", — сказала она.
Девушка добавила, что после этого взяла собаку на руки и поспешила убежать подальше от выстрелов. Она отметила, что не стала снимать происходящее на камеру.
В свою очередь, жительница "Ясного" Евгения сообщила "360", что в результате инцидента пострадали много машин.
Во время конфликта она находилась в своем автомобиле. Женщина услышала звуки стрельбы и выглянула в окно, чтобы понять, в чем дело.
"Я видела, как человек убегал и в него с близкого расстояния стрелял другой человек", — цитирует ее телеканал.
По словам Евгении, у мужчин в руках были автоматы и пистолеты.
Она отметила, что звуки выстрелов было слышно даже при закрытых окнах автомобиля.
"Было много народу, человек десять", — говорит она.
Евгения подчеркнула, что ей повезло оказаться в салоне автомобиля во время происшествия. Она пояснила, что пули летели в разные стороны и могли повредить не только машины, но и людей.
Охранник жилого комплекса рассказал РБК, что во время стрельбы он был около детской площадки. Мужчина сразу сказал находившимся на улице жильцам, чтобы они зашли в подъезды.
Он заявил, что перестрелка продолжалась не очень долго и выстрелов было немного.
Ранее стало известно, что на территории "Ясного" произошла стрельба. На место происшествия выехали полицейские. Они задержали трех предполагаемых участников инцидента.
В результате конфликта один человек получил ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Происшествия , СКР , РБК , Москва
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