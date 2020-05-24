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Появились подробности о задержанных участниках перестрелки в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Появились подробности об участниках перестрелки в Москве
Фото: РИА Новости
Задержан четвертый предполагаемый участник перестрелки на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняет Telegram-Канал LIFE SHOT, им оказался 46-летний мужчина. На допросе он признался, что участвовал в перестрелке. По его словам, причиной произошедшего стал конфликт, однако он не уточнил, какой именно.
«Всего задержаны четыре человека, в том числе и раненый. Роль каждого в перестрелке устанавливается», — рассказал собеседник агентства.
По его данным, все задержанные оказались приезжими из Оренбурга.
Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Покушение на убийство»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее сообщалось о первом пострадавшем в результате перестрелки — 37-летнем Николае Седове. Он получил ранение дробью в ягодицу, спину и лицо. Россиянин прятался на территории автобусного парка после произошедшего. В настоящее время с ним общаются полицейские, однако он не дает показаний о случившемся.
Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе произошла ранее 24 мая. По предварительным данным, всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях, в городе объявлен план «Перехват». Позже стало известно о задержании трех предполагаемых участников перестрелки.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Николай Седов , Москва
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