Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике 

Lenta.ru 2 часа назад
Придумывавший трюк школьник погиб на турнике в Москве
Фото: Агентство новостей «Москва»
В Москве придумывавший новый трюк подросток погиб на турнике. Об этом в воскресение, 24 мая, сообщает «МК».
По данным издания, 23 мая 13-летний школьник находился один дома и занимался конструированием. Мать подростка отправилась на почту за посылкой. По ее словам, сын оставался дома и планировал новый трюк якобы для того, чтобы напугать ее. Когда женщина вернулась, то обнаружила сына мертвым в комнате со спортивными турниками. Женщина предполагает, что сын погиб, поскольку не до конца продумал свой трюк.
21 мая сообщалось, что в Талдомском городском округе Московской области подросток угнал у отца автомобиль Audi и разбился насмерть.15-летний школьник из деревни Ермолино дождался, пока его родители уснут, и забрал ключи от машины.
Видео дня. Над Сочи пролетело привидение
Последние новости
В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге Путина В Госдуме ответили на данные Bloomberg о рейтинге Путина В Подмосковье рассказали о следующем этапе смягчения ограничений из-за COVID-19 В Подмосковье рассказали о следующем этапе смягчения ограничений из-за COVID-19 В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса В России выявили минимальное за три недели число новых случаев коронавируса
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
«Мясо и обломки костей»: экс-супруг Лолиты изувечен
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
Появились данные о поражении 70 процентов легких Кадырова
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«Забрал обед у двери»: как умирал сын Моргуновой
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«COVID реален и он убивает»: похоронили Максима Моргунова
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
«Он вообще сумасшедший, больной»: Светличная о Шаляпине
Видео
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
02:05
Россияне сдвинули мешавший проехать пожарным автомобиль и попали на видео
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
00:24
Злоумышленники в Химках взорвали банкомат и попали на видео
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
00:32
Ту-142МЗ совершили полёт над Тихим океаном и попали на видео
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
00:36
Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
00:14
Опубликовано видео испытания лазерного оружия против беспилотников
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
00:52
Опубликовано видео с места захвата заложников в московском банке
«Я худшее, что случалось с Россией»
00:49
«Я худшее, что случалось с Россией»
Политика
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
00:24
Опубликовано видео c места пожара в российской деревянной церкви
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
01:15
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях
Погода Общество
Протестующие пришли к дому Зеленского
02:39
Протестующие пришли к дому Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение