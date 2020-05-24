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Мальчик-лунатик выпал из окна шестого этажа и выжил 

Lenta.ru 39 минут назад
Мальчик-лунатик выпал из окна шестого этажа и выжил
Фото: РИА Новости
В Зеленограде 10-летний ребенок, страдающий лунатизмом, выпал из окна квартиры на шестом этаже и выжил. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел днем в субботу, 24 мая, около 14:00. В это время вся семья находилась в комнате. В какой-то момент мальчик встал и направился в сторону кухни. При этом отец ребенка подумал, что он хочет проведать кролика, который живет на кухне в клетке.
Спустя некоторое время в дверь квартиры позвонил неизвестный мужчина. Как оказалось, он проходил мимо дома и увидел, как из окна на шестом этаже выпал ребенок, и смог вычислить квартиру, где он проживал, чтобы сообщить об этом его родным.
Мальчик упал на куст, который смягчил падение. После этого его госпитализировали с закрытой травмой живота, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии. По словам его отца, мальчик с детства страдает лунатизмом и периодически не отзывается на имя, причем в последние дни его болезнь обострилась.
В начале мая двое детей выпали из окна квартиры на улице Талалихина в Москве и разбились насмерть. Отмечалось, что происшествие случилось, когда мальчики находились дома с матерью. Погибшим было восемь и одиннадцать лет.
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