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Тело ребенка обнаружили в реке в Мурманской области 

Газета.Ru и ещё 22 1 час назад
Тело ребенка обнаружили в реке в Мурманской области
Фото: РИА Новости
Спасатели нашли тело ребенка в реке в селе Алакуртти Кандалакшского района в Мурманской области, где велись поиски четырехлетней девочки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СУСК РФ.
Отмечается, что девочка пропала в субботу, 23 мая. К ее поискам были привлечены эхолот и квадрокоптер.
"Обнаружено тело ребенка, по приметам схожего с пропавшей в субботу вечером девочкой. Опознание проводится. ", — уточнили в СК.
По данным следствия, пропавшая девочка ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми постарше. В последний раз ее видели на берегу.
О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщили родители.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).
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Происшествия , Криминал , МВД , Мурманская Область
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