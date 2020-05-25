Тело ребенка обнаружили в реке в Мурманской области 

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Спасатели нашли тело ребенка в реке в селе Алакуртти Кандалакшского района в Мурманской области , где велись поиски четырехлетней девочки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СУСК РФ.

Отмечается, что девочка пропала в субботу, 23 мая. К ее поискам были привлечены эхолот и квадрокоптер.

"Обнаружено тело ребенка, по приметам схожего с пропавшей в субботу вечером девочкой. Опознание проводится. ", — уточнили в СК.

По данным следствия, пропавшая девочка ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми постарше. В последний раз ее видели на берегу.

О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщили родители.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).