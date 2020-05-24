Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео

Новосибирске массовая танцевальная вечеринка в центре города попала на видео. Ролик в воскресение, 24 мая, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах десятки жителей российского города танцуют под известные хиты. Видно, что на лицах людей отсутствуют маски и необходимые в период карантина средства защиты. По данным издания, фотографии и видео с вечеринки появились в социальных сетях 23 мая.