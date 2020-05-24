Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции попала на видео

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Массовая вечеринка нарушителей самоизоляции в российском городе попала на видео 

Lenta.ru 19 минут назад
В Новосибирске массовая танцевальная вечеринка в центре города попала на видео. Ролик в воскресение, 24 мая, публикует Telegram-канал «Подъем».
На кадрах десятки жителей российского города танцуют под известные хиты. Видно, что на лицах людей отсутствуют маски и необходимые в период карантина средства защиты. По данным издания, фотографии и видео с вечеринки появились в социальных сетях 23 мая.
Власти Новосибирска отреагировали на случившееся жалобой в полицию. Пресс-секретарь мэрии Глеб Черепанов сообщил, что в правоохранительные органы написано обращение с просьбой провести проверку и установить организатора мероприятия. Также по заявлению губернатора проводится проверка о нарушении общественного порядка и режима тишины.
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Происшествия , Видео , Глеб Черепанов , МВД , Новосибирск
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