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Оператор ракетной системы в Иране , вероятно, нарушил правила ведения огня, из-за чего был сбит самолёт «Международных авиалиний Украины», сообщило 23 мая Radio Farda (СМИ-иностранный агент).

«Бывший депутат парламента Махмуд Садеки в пятницу заявил, что чиновники установили, что оператор ракетной системы, которая в январе сбила украинский самолёт, является ответственным за этот инцидент», — сказано в сообщении.

Экс-депутат отметил, что военнослужащий якобы принял решение атаковать самолёт не по приказу из командного центра, а из-за «нечёткой информации», полученной из министерства обороны Ирана.

Политик потребовал от министра обороны Ирана объяснить, почему в стране отсутствует система координации сил противовоздушной обороны.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января 2020 года в Иране разбился украинский самолёт со 176 людьми на борту. Позже выяснилось, что самолёт по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.