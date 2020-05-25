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Арестован захватчик отделения банка в Москве 

Национальная Служба Новостей и ещё 90 1 час назад
Арестован захватчик отделения банка в Москве
Фото: РИА Новости
Приезжий из Нижневартовска Алексей Барышников, захвативший отделение «Альфа-банка» в центре российской столицы в минувшую субботу, отправлен в следственный изолятор. Решение об аресте по ходатайству следствия принял Хамовнический районный суд Москвы.
Как уточняют argumenti.ru, арестованному предъявлено обвинение по статье 206 Уголовного кодекса РФ «Захват заложника».
Под стражей он будет находиться до 23 июля. Ранее стало известно, что обвиняемому назначена психолого-психиатрическую экспертиза.
Днем 23 мая 34-летний Барышников забаррикадировался в отделении банка на улице Земляной Вал и пригрозил устроить взрыв. В этот момент в здании находились несколько сотрудников и один посетитель, которого он объявил заложником. С последним в последствие он начал распивать вино, сам заложник вел прямую интернет-трансляцию происходившего.
В ходе спецоперации злоумышленника задержали, никто не пострадал. Взрывного устройства при Барышникове не оказалось. Сообщается, что мужчина задолжал 1,8 миллиона рублей по исполнительным производствам в нескольких регионах.
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Происшествия , Алексей Барышников , ФСИН , Альфа-банк , газета "Аргументы недели" , Москва , Нижневартовск
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