Арестован захватчик отделения банка в Москве 

Как уточняют argumenti.ru, арестованному предъявлено обвинение по статье 206 Уголовного кодекса РФ «Захват заложника».

Под стражей он будет находиться до 23 июля. Ранее стало известно, что обвиняемому назначена психолого-психиатрическую экспертиза.

Днем 23 мая 34-летний Барышников забаррикадировался в отделении банка на улице Земляной Вал и пригрозил устроить взрыв. В этот момент в здании находились несколько сотрудников и один посетитель, которого он объявил заложником. С последним в последствие он начал распивать вино, сам заложник вел прямую интернет-трансляцию происходившего.

В ходе спецоперации злоумышленника задержали, никто не пострадал. Взрывного устройства при Барышникове не оказалось. Сообщается, что мужчина задолжал 1,8 миллиона рублей по исполнительным производствам в нескольких регионах.