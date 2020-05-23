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СМИ: в Киеве найдено тело депутата Рады с огнестрельным ранением 

ТАСС 23 минуты назад
Депутата Рады нашли мертвым
Фото: аккаунт Валерия Давиденко в сети Facebook
В субботу в Киеве было обнаружено тело депутата Верховной рады Валерия Давиденко, сообщает украинское издание "Страна".
Предположительно, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Издание отмечает, что тело парламентария обнаружила в его офисе уборщица.
По данным других СМИ, рядом с телом погибшего обнаружен пистолет. Комментариев правоохранительных органов о случившемся пока не поступало.
На сайте Верховной рады сообщается, что Валерий Николаевич Давиденко родился 16 марта 1973 года. В парламент был избран по 208 округу в Черниговской области, самовыдвиженец, беспартийный, член депутатской группы "Доверие".
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Происшествия , В мире , Украина , МВД , Верховная Рада , Киев
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