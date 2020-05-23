Захватчик банка в Москве оказался должником 

Алексей Барышников, захвативший офис «Альфа-банка» в Москве, имеет задолженность почти в 2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Общая сумма его долгов составляет 1 млн 808 тысяч 979 рублей», — сказал источник.
По его данным, в эту суму входят штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам.
Сегодня Барышников взял шестерых заложников в отделении банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что у него имеется взрывное устройство. Пятерым заложникам удалось покинуть банк.
В ходе спецоперации подозреваемого задержали. Пострадавших нет.
Выяснилось, что мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. В его сумке нашли муляж бомбы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что установлена личность захватчика банка в Москве.