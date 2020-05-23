Захватчик банка в Москве оказался должником 

«Общая сумма его долгов составляет 1 млн 808 тысяч 979 рублей», — сказал источник.

По его данным, в эту суму входят штрафы от ГИБДД , задолженности по налогам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам.

Сегодня Барышников взял шестерых заложников в отделении банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что у него имеется взрывное устройство. Пятерым заложникам удалось покинуть банк.

В ходе спецоперации подозреваемого задержали. Пострадавших нет.

Выяснилось, что мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. В его сумке нашли муляж бомбы.