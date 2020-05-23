Раскрыты требования захватившего заложников в банке

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Мужчина, захвативший, заложников в банке в центре Москвы , озвучил свои требования. Он передал выехавшим на место силовикам записку.

Мне ничего от вас не нужно, только правда, — говорится в тексте послания, который приводит РЕН ТВ.

По информации ТАСС, в помещении банка — не менее пяти заложников. Захватчик угрожает взорвать здание.