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Стали известны требования захватившего заложников в банке Москвы 

News.ru 1 час назад
Раскрыты требования захватившего заложников в банке
Фото: News.ru
Мужчина, захвативший, заложников в банке в центре Москвы, озвучил свои требования. Он передал выехавшим на место силовикам записку.
Мне ничего от вас не нужно, только правда, — говорится в тексте послания, который приводит РЕН ТВ.
По информации ТАСС, в помещении банка — не менее пяти заложников. Захватчик угрожает взорвать здание.
Предположительно, речь идёт об одном из отделений «Альфа-банка» на Земляном валу, дом 41. Как сообщил источник в экстренных службах, на место выехали полицейские. Информации о пострадавших нет, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Альфа-банк , РЕН ТВ , Москва
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