Оставшийся в банке заложник показал захватчика на видео

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Оставшийся в банке заложник показал видео 

Майк Габриелян 46 минут назад
Один из заложников, оставшийся в банке, вёл прямую трансляцию. На видео можно разглядеть лицо захватчика "Альфа-банка". Он пьет вино и рассуждает о смысле жизни.
"Я пришел к тому, что смерть — это единственный самый *** подарок в жизни. Быстрая смерть — для меня", — философствует захватчик.
Ранее «Рамблер» передавал, что в Москве захватили заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Он угрожал взорвать здание.
Сообщалось, что захват заложников в столичном банке может быть связан с материальным положением и долгами злоумышленника. Однако поступала и другая информация: молодой человек 27 лет по имени Федор вёл себя неадекватно и требовал привезти ему Ольгу Бузову.
Происшествия , Видео , Ольга Бузова , Альфа-банк
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