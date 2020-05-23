Оставшийся в банке заложник показал захватчика на видео

Один из заложников, оставшийся в банке, вёл прямую трансляцию. На видео можно разглядеть лицо захватчика "Альфа-банка" . Он пьет вино и рассуждает о смысле жизни.

"Я пришел к тому, что смерть — это единственный самый *** подарок в жизни. Быстрая смерть — для меня", — философствует захватчик.

Ранее «Рамблер» передавал, что в Москве захватили заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Он угрожал взорвать здание.