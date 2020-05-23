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До 15 лет колонии грозит захватчику банка в Москве 

РИАМО и ещё 10 13 минут назад
Назван возможный срок для захватчика банка в Москве
Фото: РИА Новости
Адвокат по уголовным делам Леонид Куров сказал, что захватившему отделение банка в центре столицы грозит до 15 лет колонии, сообщает Nation News.
«У него будет статья 206, часть 2 — захват или удержание лица в качестве заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — сказал адвокат.
Захватчик банка в Москве оказался должником
В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ворвался в отделение банка по улице Земляной Вал, захватил заложников и говорит, что у него в рюкзаке бомба. Захватчик требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой.
Здание взяли штурмом, при обыске сотрудники полиции обнаружили у задержанного муляж бомбы. СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины. Захватчиком оказался житель Санкт-Петербурга Алексей Барышников 1986 года рождения
Эксперт также добавил, что судья будет оценивать то, что у задержанного не было оружия, а лишь предмет похожий на взрывное устройство.
«Это судья будет решать. А так от 6 до 15 лет. Есть одна хитрость: если бы он заложников освободил сам, то он бы освобождался от уголовной ответственности», — отметил юрист.
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Комментарии 1
Происшествия , Криминал , Алексей Барышников , Москва
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