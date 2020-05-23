Назван возможный срок для захватчика банка в Москве

Адвокат по уголовным делам Леонид Куров сказал, что захватившему отделение банка в центре столицы грозит до 15 лет колонии, сообщает Nation News.

«У него будет статья 206, часть 2 — захват или удержание лица в качестве заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — сказал адвокат.

В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный ворвался в отделение банка по улице Земляной Вал, захватил заложников и говорит, что у него в рюкзаке бомба. Захватчик требовал встречи с телеведущей Ольгой Бузовой.

Здание взяли штурмом, при обыске сотрудники полиции обнаружили у задержанного муляж бомбы. СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины. Захватчиком оказался житель Санкт-Петербурга Алексей Барышников 1986 года рождения

Эксперт также добавил, что судья будет оценивать то, что у задержанного не было оружия, а лишь предмет похожий на взрывное устройство.