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Бывший заложник рассказал, как «заболтал» захватчика банка в Москве 

РИА Новости и ещё 122 12 минут назад
Заложник «заболтал» захватчика банка в Москве
Фото: РИА Новости
Федор Пименов, оказавшийся в заложниках во время захвата заложников в одном из московских отделений Альфа-банка, рассказал в беседе с RT, как ему удалось втереться в доверие к захватчику.
По словам мужчины, он смог применить знания по психологии, которые приобрел из книг.
"Он забаррикадировал дверь, и я начал практиковать с ним свои психологические наклонности, почерпнутые из книг. Заговорил, заболтал и выяснил, что у него немножечко с головой не в порядке… было довольно эпично", — сказал Пименов.
По его мнению, у злоумышленника не получалось "скоординировать свои действия и движения", и по нему было видно, что он не хотел никому навредить или что-то взять. Пименов добавил, что он пытался успокоить захватчика разговором и даже смог устроить небольшой "психологический сеанс".
"Больше с ним разговаривал и общался… как-то успокоить пытался, войти в большее доверие к человеку. Поскольку есть возражения, надо было работать с этим. Со всеми его вопросами и возражениями мы поработали, провели маленький психологический сеансик. Как я понял, у него было много событий в жизни", — заключил он.
Инцидент произошел в субботу утром. Преступник взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка на Земляном Валу и угрожал взорвать здание. Мужчину задержали.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленником оказался 34-летний житель Тюменской области Алексей Барышников. Данные Федеральной службы судебных приставов свидетельствуют, что мужчина задолжал в разных регионах страны в общей сложности порядка 1,8 миллиона рублей. У Барышникова уже была судимость за угон автомобиля.
На допросе он признал вину и заявил, что захват заложников устроил с целью "узнать правду". Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , Алексей Барышников , Альфа-банк , Москва
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