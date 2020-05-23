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В Казани собака насмерть загрызла хозяйку 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Собака загрызла хозяйку в Казани
Фото: depositphotos.com
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
Тело 71-летней пенсионерки нашли сегодня на территории домохозяйства по улице Юдина. В ходе осмотра обнаружили множественные следы укусов и кровоподтеки.
"По предварительным данным, утром женщина пришла во двор принадлежащего ей домохозяйства, чтобы покормить собаку и поработать в огороде. Однако по неустановленной причине животное сорвалось с привязи и набросилось на хозяйку", — говорится в сообщении.
Тело женщины нашла дочь. Собаку нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , СКР , МВД , Казань
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