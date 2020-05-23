Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи , рассказал о своем спасении и дыме и криках на борту после аварии, сообщает местный телеканал Geo News.

Как рассказал Зубаир телеканалу, после неудачной попытки пилота посадить самолет, пассажиры начали молиться. По его словам, "никто не знал, что самолет упадет". После того, как пилот вновь заявил о посадке самолета, примерно через 10-25 минут, "было сильное столкновение", и Зубаир потерял сознание. Когда он очнулся, "везде был дым" и "крики со всех сторон".

"Огонь — это все, что я мог видеть. Людей я не видел, только слышал их крики", — сказал мужчина. "Я отстегнул ремень безопасности и увидел просвет, я пошел по направлению к свету. Мне пришлось прыгнуть примерно на 10 футов вниз (около 3 метров), чтобы добраться до безопасного места", — добавил он.

Зубаира доставили в больницу. Сейчас, по его словам, он чувствует себя хорошо, но на руках и ногах у него есть ожоги. Второй человек, выживший в ходе аварии, президент Банка Пенджаба Зафар Масуд, получил при крушении несколько переломов.

Следовавший из Лахора самолет "Пакистанских международных авиалиний" 22 мая потерпел крушение при заходе на посадку в международный аэропорт Карачи. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Минздрав пакистанской провинции Синд в субботу подтвердил гибель 97 человек. Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается.