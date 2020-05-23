Мухаммад Зубаир, выживший пассажир рокового Airbus A-320, потерпевшего крушение в Пакистане , рассказал о последних минутах перед ЧП. Его цитирует пакистанский телеканал Geo.tv

По словам выжившего, пассажиры на борту нервничали после первой неудачной попытки летчика посадить самолет. Однако не было никаких признаков того, что лайнер потерпит крушение.

«Я летел в Карачи на Аид (праздник Курбан-Байрам). Самолет вылетел из аэропорта в 13:00 из Лахора, сначала все шло хорошо», — рассказал Зубаир.

Он отметил, что пилоту не удалось посадить самолет в Карачи с первого раза. Пассажиры почувствовали два-три удара при посадке, и летчик вновь поднял машину в воздух. Вероятно, у лайнера отказали шасси.

После захода на очередную посадку пассажиры начали молиться. Следующие 10-15 минут самолет был в воздухе. Затем произошло «сильное столкновение», и Зубаир потерял сознание. Он добавил, что когда пришел в себя, «все кругом дымилось».

«Я слышал крики со всех сторон. Кричали дети и взрослые. Но видел я только огонь. Людей не видел — просто слышал их крики. Я расстегнул ремень безопасности, увидел свет, полез туда. Мне пришлось прыгать с высоты примерно 3 метров, чтобы добраться до безопасного места», — рассказал очевидец.

Зубаир отметил, что сейчас чувствует себя хорошо, но его «руки и ноги немного обгорели». Ранее «Рамблер» сообщал, что рейс PK-8303 Пакистанских международных авиалиний (Лахора — Карачи) потерпел крушение в жилом районе возле международного аэропорта Джинны за несколько минут до посадки.

На борту самолета находился 91 человек, включая 9 детей. Выжили только два пассажира, один из них — Зубаир.

Бортовые самописцы самолета найдены, их начали расшифровывать.