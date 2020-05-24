Полиция начала проверку вечеринку в Новосибирске 

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Новосибирске полиция начала проверку после публикаций в социальных сетях и СМИ публикаций о вечеринке, прошедшей в ночь на воскресенье в центре города, пишет ТАСС.

По предварительным данным, информация о массовом собрании, где участвовали сотни людей, является ложной.

"Полиция проводит проверку по факту появления публикаций, также проводится проверка по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины", — сказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Новосибирской области коронавирусом заразились 2 124, выздоровели 891, скончались 28 человек.