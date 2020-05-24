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Полиция начала проверку вечеринку в Новосибирске 

Газета.Ru и ещё 13 52 минуты назад
Полиция начала проверку вечеринку в Новосибирске
Фото: РИА Новости
В Новосибирске полиция начала проверку после публикаций в социальных сетях и СМИ публикаций о вечеринке, прошедшей в ночь на воскресенье в центре города, пишет ТАСС.
По предварительным данным, информация о массовом собрании, где участвовали сотни людей, является ложной.
"Полиция проводит проверку по факту появления публикаций, также проводится проверка по факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины", — сказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В Новосибирской области коронавирусом заразились 2 124, выздоровели 891, скончались 28 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Происшествия , COVID-19 , ВОЗ , МВД , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
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