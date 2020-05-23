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СМИ: число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло до 92 

ТАСС 24 минуты назад
Число жертв авиакатастрофы в Пакистане выросло
Фото: Reuters
Количество погибших при крушении в пятницу самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи выросло до 92. Об этом сообщила в субботу газета Doon со ссылкой на представителей сферы здравоохранения провинции Синд.
Ранее издание информировало о 80 жертвах.
Газета не уточняет, были ли все погибшие пассажирами воздушного судна или среди них есть жители домов, на которые рухнул самолет. 11 жителей района, где произошло крушение, получили ранения и находятся в стабильном состоянии. По информации Doon, в катастрофе выжили как минимум двое пассажиров воздушного судна, их состояние также оценивается как стабильное.
Кроме того, газета уточняет, ссылаясь на представителя "Пакистанских международных авиалиний", что в самолете находились 99 человек: 91 пассажир и восемь членов экипажа. До этого сообщалось, что на борту находились 51 мужчина, 31 женщина и девять несовершеннолетних детей, а также семь членов экипажа.
Разбившийся самолет следовал в Карачи из города Лахор. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.
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Комментарии
Происшествия , Карачи , Пакистан
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