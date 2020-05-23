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В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице 

РИА Новости и ещё 33 1 час назад
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
"Умер еще один человек — один из двух, надышавшихся угарным газом при пожаре", — уточнили в ведомстве.
В пятницу вечером произошел пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы на улице Гоголя в Зеленодольске, он возник в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро потушено, погибли два человека, 88 были эвакуированы.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших: двое получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, еще двое отравились продуктами горения.
В минздраве добавили, что остальные пациенты распределены по отделениям Зеленодольской ЦРБ. Их безопасности ничего не угрожает.
"На место происшествия прибыл лично министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было. Пациентов с коронавирусной инфекцией в этом корпусе больницы не лечили", — подчеркнули в ведомстве.
Следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности). По данным ведомства, погибшие — пациенты 1939 и 1944 годов рождения.
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Происшествия , Пожары
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