В больнице в Татарстане произошел пожар

Возгорание произошло в помещении больницы в городе Зеленодольске (Татарстан), эвакуированы 88 человек. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"В 22:15 мск поступило сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы по адресу: город Зеленодольск, ул. Гоголя, дом 1. По прибытии установлено, что в помещении больницы в палате на первом этаже происходит горение на площади 3 кв. метра. По уточненной информации, эвакуированы 88 человек", — говорится в сообщении.
В 22:31 мск пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, есть пострадавшие, уточнили в ведомстве.