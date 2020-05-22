Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В больнице Зеленодольска в Татарстане произошел пожар 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
В больнице в Татарстане произошел пожар
Фото: РИА Новости
Возгорание произошло в помещении больницы в городе Зеленодольске (Татарстан), эвакуированы 88 человек. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"В 22:15 мск поступило сообщение о пожаре в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы по адресу: город Зеленодольск, ул. Гоголя, дом 1. По прибытии установлено, что в помещении больницы в палате на первом этаже происходит горение на площади 3 кв. метра. По уточненной информации, эвакуированы 88 человек", — говорится в сообщении.
В 22:31 мск пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительным данным, есть пострадавшие, уточнили в ведомстве.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
ТАСС: последние новости
Адвокат подтвердила заражение Зиявудина Магомедова коронавирусом Адвокат подтвердила заражение Зиявудина Магомедова коронавирусом В авиакомпании заявили, что говорить о причинах авиакатастрофы под Карачи преждевременно В авиакомпании заявили, что говорить о причинах авиакатастрофы под Карачи преждевременно В Подмосковье задержали двоих лжеполицейских-наркокурьеров В Подмосковье задержали двоих лжеполицейских-наркокурьеров
Происшествия , Пожары , МЧС , Зеленодольск , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
В семье Харатьяна произошла страшная трагедия
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Появились новые фото «медсестры в купальнике»
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
00:49
Готовьте ИВЛ: Путин назвал сроки новой волны эпидемии
Политика Статьи
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
01:03
Ким Чен Ын снова оказался в центре внимания СМИ
В мире Азия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение