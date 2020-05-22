Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом

Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов , обвиняемый в хищениях и создании организованного преступного сообщества, заразился коронавирусной инфекцией в СИЗО . Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виктория Цилюрик.

"Подтверждаю. Зиявуддин почувствовал себя плохо в субботу, 18-19 мая его уже не вывели на ознакомление с материалами дела, я считаю, что причина только одна — заболел. Об этом нам сообщили в СИЗО", — ответила адвокат на вопрос агентства о подтвержденном заражении коронавирусной инфекцией у своего подзащитного. Как протекает болезнь у Зияудина Магомедова, ей "достоверно не известно".

В свою очередь другой защитник Магомедова, Александр Гофштейн , назвал сведения о заражении его подзащитного только неподтвержденными слухами. "Такие слухи [о заражении Зиявуддина Магомедова коронавирусом] ходят. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их со ссылкой на документы", — сказал защитник.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей до 30 июня другому фигуранту дела — экс-главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову . Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1 000 томов материалов.

Дело Магомедовых

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по 9 эпизодам. Судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде и другие эпизоды. Вину никто не признает.