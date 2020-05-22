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Адвокат подтвердила заражение Зиявудина Магомедова коронавирусом 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, обвиняемый в хищениях и создании организованного преступного сообщества, заразился коронавирусной инфекцией в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Виктория Цилюрик.
"Подтверждаю. Зиявуддин почувствовал себя плохо в субботу, 18-19 мая его уже не вывели на ознакомление с материалами дела, я считаю, что причина только одна — заболел. Об этом нам сообщили в СИЗО", — ответила адвокат на вопрос агентства о подтвержденном заражении коронавирусной инфекцией у своего подзащитного. Как протекает болезнь у Зияудина Магомедова, ей "достоверно не известно".
В свою очередь другой защитник Магомедова, Александр Гофштейн, назвал сведения о заражении его подзащитного только неподтвержденными слухами. "Такие слухи [о заражении Зиявуддина Магомедова коронавирусом] ходят. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их со ссылкой на документы", — сказал защитник.
Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей до 30 июня другому фигуранту дела — экс-главе компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артуру Максидову. Расследование дела завершено, фигуранты знакомятся с собранными следствием порядка 1 000 томов материалов.

Дело Магомедовых

Тверской суд Москвы в марте прошлого года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и Артура Максидова. Им вменяется организация преступного сообщества и хищение более 11 млрд рублей по 9 эпизодам. Судом наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.
Всего по делу проходят шесть человек, включая бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова и гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова, который отказался от ознакомления с материалами. Потерпевшими по делу признаны ОЗК, АО "Сибмост", Федеральное агентство воздушного транспорта и другие компании.
Обвиняемым инкриминируется совершение миллиардных хищений организованной группой при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, реконструкции калининградского аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС, при подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде и другие эпизоды. Вину никто не признает.
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Комментарии 3
Происшествия , Зиявудин Магомедов , Сергей Поляков , Юрий Петров , Александр Гофштейн , Артур Максидов , Росавиация , Мосгорсуд , ФСИН
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