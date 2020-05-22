В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете 

Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как в лесополосе в Москве была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 22 мая в лесополосе вблизи улицы Планерная в городе Москве в мусорном пакете обнаружена голова мужчины", — сказала она.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего и задержания лица, причастного к совершению преступления. Назначены экспертизы, в том числе направленные на установление возраста погибшего. Расследование по уголовному делу продолжается.