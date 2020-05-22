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В Дагестане ликвидировали шестерых террористов в ходе спецоперации 

РИА Новости Крым и ещё 18 39 минут назад
В Дагестане ликвидированы шесть боевиков
Фото: РИА Новости
В Хасавюртовском районе Дагестана уничтожена группа бандитов, планировавших проведение терактов. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Сообщается, что силовики получили информацию о нахождении группы вооруженных террористов в лесном массиве, к северу от поселка Гоксув, намеревающихся совершить теракты.
При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, применив автоматическое оружие и гранаты. Ответным огнем бандиты нейтрализованы.
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Происшествия , Республика Дагестан
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