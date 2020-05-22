В Дагестане ликвидированы шесть боевиков

Все новости на карте

В Хасавюртовском районе Дагестана уничтожена группа бандитов, планировавших проведение терактов. Об этом сообщает РАИ Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Сообщается, что силовики получили информацию о нахождении группы вооруженных террористов в лесном массиве, к северу от поселка Гоксув, намеревающихся совершить теракты.

При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, применив автоматическое оружие и гранаты. Ответным огнем бандиты нейтрализованы.