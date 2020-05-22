На месте крушения Airbus нашли живого младенца

На месте крушения Airbus A320 в Пакистане найден живой ребенок, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах, распространенных местным телевидением, виден человек, который выносит младенца из района падения самолета. Семья ребенка, очевидно, проживала в одном из домов, на который упал лайнер. О состоянии родителей ничего не сообщается.

На месте крушения продолжают работать армейские силы быстрого реагирования и пожарные бригады.

Самолет "Пакистанских международных авиалиний" упал на жилые дома недалеко от Карачи. По неясной причине пилот решил уйти на второй круг, хотя обе взлетно-посадочные полосы городского аэропорта были готовы для приземления.