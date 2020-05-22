Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого младенца 

РИА Новости и ещё 42 1 час назад
На месте крушения Airbus нашли живого младенца
Фото: Reuters
На месте крушения Airbus A320 в Пакистане найден живой ребенок, сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.
На кадрах, распространенных местным телевидением, виден человек, который выносит младенца из района падения самолета. Семья ребенка, очевидно, проживала в одном из домов, на который упал лайнер. О состоянии родителей ничего не сообщается.
На месте крушения продолжают работать армейские силы быстрого реагирования и пожарные бригады.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" упал на жилые дома недалеко от Карачи. По неясной причине пилот решил уйти на второй круг, хотя обе взлетно-посадочные полосы городского аэропорта были готовы для приземления.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Происшествия , Пакистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Появились подробности заражения Кадырова
Издателя российского журнала задержали за проституцию
Издателя российского журнала задержали за проституцию
Спасение выжившего в авиакатастрофе попало на видео
Спасение выжившего в авиакатастрофе попало на видео
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
«Настоящий геноцид»: Истребление российских «Панцирь-С1»
Видео
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
03:18
В Подмосковье отменяют электронные пропуска
Общество
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
00:34
Михалков: «Паш, ты *** что ли? Ты с ума сошел?»
Общество
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
00:52
Пока вы не уснули: Лукашенко рассказал о тревожном сигнале из России
В мире
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение