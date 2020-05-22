Беременную продавщицу избили из-за 27 рублей

Посетительница супермаркета недорогих товаров в подмосковном Орехово-Зуеве избила 26-летнюю продавщицу, которая находится на пятом месяце беременности.

Об этом сообщает «Московский Комсомолец». Конфликт начался с того, что покупательница и её спутник возмутились расхождением в 27 рублей между актуальной ценой и стоимостью товара, указанной на этикетке. Продавец-кассир первоначально смогла успокоить возмущённых покупателей и те ушли с оплаченным товаром.

Через 10 минут пара вернулась. Покупательница набросилась на продавщицу, бывшую в тот момент в торговом зале, и начала обвинять её в обмане и толкать. Продавщица попросила девушку успокоиться, предупредив, что находится в положении. Однако покупательница стала вести себя только агрессивнее и сначала ударила потерпевшую кулаком в лицо, а затем ногой в живот.

Другие покупатели и сотрудники кинулись на помощь и смогли оттащить скандалистку. Её спутник никак не вмешивался в происходящее и только снимал всё происходящее на свой смартфон. Пострадавшей девушке вызвали скорую, а пара поспешила покинуть место происшествия.

Продавщицу госпитализировали, она рискует потерять ребёнка. Происшествием теперь займётся полиция, которая уже ищет дебоширов.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Екатеринбурге, где мужчина избил свою гражданскую жену за то, что та купила дешёвое масло на взятые в кредит деньги.