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Таксист умер от коронавируса после плевка не желавшего платить пассажира 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Таксист умер от COVID после плевка пассажира
Фото: depositphotos.com
Таксист из Лондона скончался в больнице после того, как не желавший платить за проезд пассажир оплевал его и заразил коронавирусом. Об этом сообщает The Mirror.
22 марта 61-летний таксист Тревор Белль (Trevor Belle) вез пассажира в лондонском районе Стратфорд. Мужчина отказался заплатить водителю девять фунтов (785 рублей) и плюнул на него со словами: «У меня коронавирус, теперь и у тебя тоже».
После произошедшего состояние Белля ухудшилось, у него появились симптомы инфекции. Через несколько дней мужчину госпитализировали, и он три недели боролся за жизнь в больнице. 18 апреля Белль скончался.
Друг таксиста Дэмиен Бриггс (Damian Briggs) рассказал, что Белль недавно стал дедушкой. «Он был веселым человеком, который всегда находил способ заставить других улыбнуться и забыть о проблемах», — сказал он.
«Печально, что он заразился во время работы», — подчеркнул Бриггс.
На странице сайта GoFundMe родным погибшего удалось собрать шесть тысяч фунтов (523 тысячи рублей) — вдвое больше, чем планировалось, чтобы оплатить его похороны и организовать поминки.
Ранее сообщалось, что сотрудница кассы железных дорог в Лондоне умерла после того, как на нее плюнул зараженный коронавирусом пассажир. Ее коллега сообщила, что они работали без защитной экипировки.
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Происшествия , В мире
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