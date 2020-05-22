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СМИ: по меньшей мере 32 выживших с рейса Лахор — Карачи госпитализированы 

ТАСС и ещё 68 52 минуты назад
В авиакатастрофе в Пакистане выжили 32 человека
Фото: Reuters
Как минимум 32 выживших с авиарейса компании "Пакистанские международные авиалинии", потерпевшего крушение неподалеку от Карачи, были доставлены в больницу. Об этом сообщила в пятницу газета The Nation со ссылкой на медиков.
Из них 15 были направлены в Гражданский госпиталь Карачи, еще 17 — девять мужчин и восемь женщин — доставлены в госпиталь им. Джинны.
Ранее сообщалось, что как минимум двое выжили после крушения самолета Airbus A320, направлявшегося из Лахора в Карачи.
Предварительной причиной катастрофы стала техническая неисправность. В соответствии с опубликованным списком пассажиров, на борту находился 51 мужчина, 31 женщина и 9 несовершеннолетних детей, а также 7 членов экипажа.
В результате крушения было разрушено несколько жилых построек, из-под обломков были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.
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Происшествия , Катастрофы , Карачи
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