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Глава банка чудом выжил при крушении самолета 

Вероника Полынина 7 минут назад
Президент крупного пакистанского банка Зафар Масуд чудом выжил в авиакатастрофе Airbus A-320, разбившегося в Карачи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Times of Karachi.
Пассажирский самолет рухнул на жилые дома
Зафар Масуд, глава Bank of Punjab, оказался среди 15-20 пассажиров, которым удалось уцелеть в катастрофе. Точное число выживших не называется.
Как сообщал «Рамблер», самолет «Пакистанских авиалиний», выполнявший рейс Лахор — Карачи, потерпел сегодня крушение неподалеку от международного аэропорта «Джинна» при заходе на посадку. По разным данным, на его борту находилось от 90 до 107 пассажиров. Лайнер упал на жилой район Карачи.
Происшествия , Видео , Газета The Times , Карачи
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