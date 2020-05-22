Глава банка чудом выжил при крушении самолета 

Президент крупного пакистанского банка Зафар Масуд чудом выжил в авиакатастрофе Airbus A-320, разбившегося в Карачи . Об этом сообщает News.ru со ссылкой на The Times of Karachi.

Зафар Масуд, глава Bank of Punjab, оказался среди 15-20 пассажиров, которым удалось уцелеть в катастрофе. Точное число выживших не называется.

Как сообщал «Рамблер», самолет «Пакистанских авиалиний», выполнявший рейс Лахор — Карачи, потерпел сегодня крушение неподалеку от международного аэропорта «Джинна» при заходе на посадку. По разным данным, на его борту находилось от 90 до 107 пассажиров. Лайнер упал на жилой район Карачи.