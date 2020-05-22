Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российских полицейских поймали с героином в машине без номеров 

Lenta.ru 36 минут назад
На трассе ДОН в районе Каширы были задержаны сотрудники транспортной полиции, в автомобиле которых обнаружили шесть килограммов героина. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, автомобиль Toyota следовал по трассе без номеров, поэтому и привлек внимание сотрудников патрульно-постовой службы. Когда машину остановили, в багажнике обнаружили и регистрационный номер, и 25 свертков с наркотиком. При задержании мужчины представились сотрудниками Управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.
Задержанных доставили в отдел полиции.
Ранее, 29 апреля, сообщалось, что в подмосковном городе Щелково задержаны пятеро сотрудников полиции по подозрению в торговле мефедроном через онлайн-магазин. Среди полицейских двое выступали в роли закладчиков, два оператора и один организатор. Они создали канал в Telegram, через который сбывали запрещенные вещества.
Последние новости
Пассажирский самолет разбился в Пакистане Пассажирский самолет разбился в Пакистане Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Описана новая экономическая реальность в эпоху пандемии Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях Российскую вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Происшествия , Видео , МВД , РЕН ТВ , Кашира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов
Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
Пьяный охотник застрелил в лесу семь человек
В семье Юлии Дробот произошла трагедия
В семье Юлии Дробот произошла трагедия
В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи
В Освенциме нашли спрятанные заключенными вещи
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Россиян нашли с простреленными головами на базе экспедиции
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение