Спасение выжившего в авиакатастрофе попало на видео 

В сети появилось видео спасения одного из пассажиров самолета «Пакистанских международных авиалиний», упавшего на жилой квартал в Карачи . Ролик опубликовал Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, как пять человек на руках несут мужчину от горящих обломков самолета. Они также говорят, что ему нужна помощь. Отмечается, что на видео президент банка Пенджаба Зафар Масуд. Ранее его семья сообщила, что мужчина был на борту и выжил при крушении.

Пока точных данных о числе погибших и пострадавших в результате катастрофы нет. На борту воздушного судна находился 91 пассажир и 8 членов экипажа. С места катастрофы, по данным Dawn, уже увезли 35 тел, а также несколько раненых. Сколько людей пострадали на земле, неизвестно.

Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские авиалинии» 22 мая потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Он упал на жилые дома.

Перед крушением пилот сообщил о проблеме с двигателем. Также известно, что лайнер не смог с первого раза совершить посадку. Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора.