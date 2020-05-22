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Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний» потерпел крушение. Авиалайнер упал на жилые районы Карачи, в результате чего несколько домов получили повреждения.
Авиакомпания уже подтвердила факт крушения воздушного судна, которое совершало внутренний рейс из Лахора в Карачи. Сообщается также, что самолет разбился недалеко от аэропорта за минуту до приземления. По предварительным данным, на борту Airbus A320 находилось 90 человек. О количестве жертв и пострадавших информации пока нет. Сейчас к месту катастрофы направили службы спасения.
Происшествия , Видео , В мире , Карачи , Пакистан
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