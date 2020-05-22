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Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» потерпел катастрофу 

Артём Кульша 45 минут назад
Самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в городе Карачи. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агенства, лайнер рухнул неподалеку от международного аэропорта «Джинна», а число жертв катастрофы в настоящее время уточняется. Воздушное судно выполняло рейс Лахор — Карачи. Пакистанская журналистка Физа Хан сообщила в своем твиттере, что на его борту находились 95 пассажиров. Также она опубликовала видеозапись, на которой запечатлена улица, толпа людей на ней и дым, поднимающийся над горизонтом.
В свою очередь, журналист Хурам Ансари сообщил в своем твиттере, что крушение потерпел самолет «Аэробус А320», на его борту находился 91 пассажир, а в результате его падения были повреждены четыре-пять жилых домов. Он опубликовал видео, на котором они запечатлены.
«Пакистанские авиалинии» подтвердили крушение в Карачи Airbus A-320. На борту находились 90 пассажиров.
«Пакистанские международные авиалинии» (ПМАЛ), как сообщал «Рамблер», — национальный авиаперевозчик Пакистана. Компания принадлежит государству. Она осуществляет рейсы по 56 направлениям. Размер ее флота — 32 воздушных судна.
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Происшествия , Видео , Карачи
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