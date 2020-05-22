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Россияне «погуляли» на балконе и получили 11 штрафов за нарушение самоизоляции 

Lenta.ru 33 минуты назад
В Москве семейная пара получила 11 штрафов на 44 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. Они не покидали дом почти месяц и выходили «погулять» и пофотографироваться на балконе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По информации издания, в конце апреля у 54-летнего Александра Валигурского диагностировали коронавирус, после чего ему и его жене Светлане предписали соблюдать режим самоизоляции. Супруги утверждают, что с тех пор, как они установили приложение «Социальный мониторинг», квартиру они не покидали, только выходили на балкон.
9 мая их стали штрафовать по горячей линии «Социального мониторинга».
«Там сказали, что подробностей знать не могут, когда бумажные постановления придут по почте, мы сможем их обжаловать», — рассказал Валигурский изданию.
Мужчина считает, что приложение могло выписать им штрафы за фотографии пейзажей, которые они с женой сделали на балконе: их балкон выходит в сторону Московской области, на лес.
«По фотографиям сопоставили — штрафы выписывались как раз в эти дни. Может быть, приложение ловит сигнал нашего телефона от подмосковной вышки сотовой связи и считает это за перемещения?» — сказал Валигурский.
Жители столицы неоднократно жаловались на «Социальный мониторинг», который надо использовать гражданам с коронавирусом и симптомами ОРВИ для обозначения своего местонахождения. Так, россиянка Ирина Карабулатова записала видеообращение, в котором рассказала, что уже год не выходила из дома из-за инвалидности, у нее диагностировали ОРВИ, но из-за невозможности установить приложение на свой телефон она получила штраф в четыре тысячи. Россиянина Григория Сахарова, находящегося на карантине из-за болезни, также завалило штрафами за недоказанные нарушения режима самоизоляции. Начиная с 10 мая Сахарову начали приходить уведомления о штрафах, несмотря на то что он не нарушает предписания. В настоящее время у россиянина накопилось 6 штрафов на сумму 24 тысячи рублей, рассказала «Ленте.ру» его жена Анастасия Голова.
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Происшествия , Видео , Григорий Сахаров , Lenta.ru , Москва
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