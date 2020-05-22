Москве семейная пара получила 11 штрафов на 44 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции. Они не покидали дом почти месяц и выходили «погулять» и пофотографироваться на балконе. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, в конце апреля у 54-летнего Александра Валигурского диагностировали коронавирус, после чего ему и его жене Светлане предписали соблюдать режим самоизоляции. Супруги утверждают, что с тех пор, как они установили приложение «Социальный мониторинг», квартиру они не покидали, только выходили на балкон.

9 мая их стали штрафовать по горячей линии «Социального мониторинга».

«Там сказали, что подробностей знать не могут, когда бумажные постановления придут по почте, мы сможем их обжаловать», — рассказал Валигурский изданию.

Мужчина считает, что приложение могло выписать им штрафы за фотографии пейзажей, которые они с женой сделали на балконе: их балкон выходит в сторону Московской области, на лес.

«По фотографиям сопоставили — штрафы выписывались как раз в эти дни. Может быть, приложение ловит сигнал нашего телефона от подмосковной вышки сотовой связи и считает это за перемещения?» — сказал Валигурский.