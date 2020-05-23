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СК опубликовал видео допроса захватчика банка в Москве 

ТК «Звезда» и ещё 18 1 час назад
Злоумышленник признал свою вину и заявил, что целью было «узнать правду».
Следственный комитет России опубликовал видео допроса Алексея Барышникова, который пытался захватить заложников в одном из московских банков.
«Вину признаю», — ответил злоумышленник.
Кроме того, он рассказал о мотивах своего преступления.
«Узнать правду», — заявил мужчина.
Установлена личность захватчика банка в Москве
Ранее стало известно, что в отношении Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных российских регионах: Ханты-Манскийском автономном округе, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В общей сложности он должен 1,8 миллиона рублей.
Инцидент произошел в субботу, 23 мая. Мужчина ворвался в отделение банка на Земляном валу, угрожая бомбой. При задержании у него в рюкзаке был обнаружен муляж взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил в отношении Алексея Барышникова уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Криминал , Алексей Барышников , СКР , Москва
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